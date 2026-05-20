"Неуклюжее" решение: в Британии извинились за ослабление санкций против РФ

Министр торговли Великобритании Крис Брайант в парламенте признал, что решение о частичном смягчении санкций против России было принято «неуклюже» и вызвало неверное восприятие позиции правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Правительство признало ошибку в решении

Великобритания оказалась под критикой после решения частично ослабить санкционный режим против России, которое было направлено на предотвращение возможного дефицита дизельного и авиационного топлива.

Крис Брайант заявил, что действия правительства были "неуклюжими" и привели к неправильному пониманию целей решения. Он подчеркнул, что ответственность за это лежит на нем, и принес извинения парламенту.

По словам министра, лицензия будет отозвана или приостановлена в кратчайшие сроки. Решение о смягчении санкций было опубликовано на сайте правительства уже после появления публикаций в СМИ, что вызвало дополнительную волну критики в адрес кабинета премьер-министра Кира Стармера.

Политическая критика и международный контекст

Смягчение ограничений вызвало негативную реакцию как в Великобритании, так и за ее пределами, включая Украину.

Критики заявляют, что подобные шаги могут ослабить давление на российскую экономику и противоречат ранее заявленной санкционной политике Лондона.

В парламенте лидер консерваторов Кеми Баденох резко раскритиковала решение, заявив о рисках финансирования российской военной машины через нефтяные доходы.

В ответ премьер-министр Кир Стармер настаивал, что правительство продолжает усиливать давление на Россию в рамках санкционной политики.

Отдельно отмечается, что рост цен на топливо на мировых рынках усилил дискуссии вокруг санкций и энергетической безопасности, что стало дополнительным фактором пересмотра отдельных ограничений.

Детали лицензии и временные послабления

Великобритания разрешила импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных в третьих странах из российской нефти, включая переработку в Индии и Турции. При этом компании обязаны вести учет происхождения сырья.

Лицензия носит бессрочный характер, но подлежит регулярному пересмотру и может быть отозвана в любой момент.

Дополнительно Лондон выдал временное разрешение на морскую транспортировку сжиженного природного газа из российских проектов Sakhalin-2 и Yamal LNG до начала следующего года, включая сопутствующие услуги по перевозке и финансированию.