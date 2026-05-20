ua en ru
Ср, 20 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Неуклюжее" решение: в Британии извинились за ослабление санкций против РФ

18:50 20.05.2026 Ср
3 мин
Власти уже готовят приостановку соответствующей лицензии, а сам подход к коммуникации был ошибочным
aimg Анастасия Никончук
"Неуклюжее" решение: в Британии извинились за ослабление санкций против РФ Фото: Кремль (GettyImages)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Министр торговли Великобритании Крис Брайант в парламенте признал, что решение о частичном смягчении санкций против России было принято «неуклюже» и вызвало неверное восприятие позиции правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Читайте также: У Зеленского отреагировали на разрешение Британии импортировать топливо из российской нефти

Правительство признало ошибку в решении

Великобритания оказалась под критикой после решения частично ослабить санкционный режим против России, которое было направлено на предотвращение возможного дефицита дизельного и авиационного топлива.

Крис Брайант заявил, что действия правительства были "неуклюжими" и привели к неправильному пониманию целей решения. Он подчеркнул, что ответственность за это лежит на нем, и принес извинения парламенту.

По словам министра, лицензия будет отозвана или приостановлена в кратчайшие сроки. Решение о смягчении санкций было опубликовано на сайте правительства уже после появления публикаций в СМИ, что вызвало дополнительную волну критики в адрес кабинета премьер-министра Кира Стармера.

Политическая критика и международный контекст

Смягчение ограничений вызвало негативную реакцию как в Великобритании, так и за ее пределами, включая Украину.

Критики заявляют, что подобные шаги могут ослабить давление на российскую экономику и противоречат ранее заявленной санкционной политике Лондона.

В парламенте лидер консерваторов Кеми Баденох резко раскритиковала решение, заявив о рисках финансирования российской военной машины через нефтяные доходы.

В ответ премьер-министр Кир Стармер настаивал, что правительство продолжает усиливать давление на Россию в рамках санкционной политики.

Отдельно отмечается, что рост цен на топливо на мировых рынках усилил дискуссии вокруг санкций и энергетической безопасности, что стало дополнительным фактором пересмотра отдельных ограничений.

Детали лицензии и временные послабления

Великобритания разрешила импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных в третьих странах из российской нефти, включая переработку в Индии и Турции. При этом компании обязаны вести учет происхождения сырья.

Лицензия носит бессрочный характер, но подлежит регулярному пересмотру и может быть отозвана в любой момент.

Дополнительно Лондон выдал временное разрешение на морскую транспортировку сжиженного природного газа из российских проектов Sakhalin-2 и Yamal LNG до начала следующего года, включая сопутствующие услуги по перевозке и финансированию.

Напоминаем, что Лондон объявил о намерении ускорить поставки Украине систем противовоздушной обороны и средств противодействия беспилотникам после масштабных атак российских дронов, зафиксированных в течение последних суток.

Отметим, что за четыре месяца британские оборонные компании создали рой из восьми автономных беспилотников с элементами искусственного интеллекта, способных самостоятельно выявлять и поражать цели. Испытания технологии прошли в Уэльсе, после чего ее рассматривают для возможного принятия на вооружение британской армии.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Великобритания Война в Украине
Новости
Сырский раскрыл секрет потерь РФ, которые невозможно перекрыть мобилизацией
Сырский раскрыл секрет потерь РФ, которые невозможно перекрыть мобилизацией
Аналитика
Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России