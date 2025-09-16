Британия готова сбивать российские дроны, которые залетают в страны НАТО

НАТО решительно ответит на угрозы РФ, а британские истребители Typhoon готовы сбивать российские дроны, которые пролетают над странами альянса, если это будет необходимо.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Если у вас есть дроны, которые подвергают опасности жизни поляков, НАТО примет меры, чтобы их уничтожить", - подчеркнул Гили.

Он подчеркнул, что британские истребители Typhoon являются частью более широкой миссии по защите воздушного пространства НАТО.

На прошлой неделе Румыния стала вторым союзником НАТО в Восточной Европе, который зафиксировал пересечение своего воздушного пространства российским беспилотником.

Гили отметил, что миссия Typhoon расширит операции на территорию страны, если это будет признано необходимым.

"Они развернуты в рамках патрулирования воздушного пространства Восточной службы НАТО. То, что решит НАТО и где оно решит их развернуть, будет для НАТО. Это часть нашего вклада в альянс", - пояснил министр.

Гили также добавил, что пока нет подтверждения намерений России относительно пересечения дронов в Польше, но подчеркнул: "Это все равно безрассудно, это все равно опасно".