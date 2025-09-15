Британия перебрасывает в Польшу истребители Typhoon после атаки российских дронов

Великобритания присоединится к новой миссии НАТО "Восточный страж" в Польше и перебрасывает свои истребители Typhoon для обеспечения безопасности воздушного пространства страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии в соцсети Х и Sky News .

"Typhoon Королевских воздушных сил присоединятся к союзникам и будут выполнять полеты для защиты воздушного пространства Польши в составе миссии "Восточный страж" после безответственного и опасного вторжения российских дронов в Польшу на прошлой неделе", - сообщили в ведомстве.

Британские Typhoon будет поддерживать самолет-заправщик в воздухе Voyager с авиабазы Брайз-Нортон в Оксфордшире.

При этом количество истребителей, которые перебросят в Польшу, не уточнили.

"Безрассудное поведение России является прямой угрозой европейской безопасности и нарушением международного права, именно поэтому Британия будет поддерживать усилия НАТО по укреплению своего восточного фланга с помощью операции "Восточный страж", - отметил премьер Британии Кир Стармер.

По его словам, эти самолеты - не просто демонстрация силы.

"Они жизненно важны для сдерживания агрессии, обеспечения безопасности воздушного пространства НАТО и защиты нашей национальной безопасности и безопасности наших союзников", - подчеркнул Стармер.