Британия перебрасывает в Польшу истребители Typhoon после атаки российских дронов
Великобритания присоединится к новой миссии НАТО "Восточный страж" в Польше и перебрасывает свои истребители Typhoon для обеспечения безопасности воздушного пространства страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии в соцсети Х и Sky News.
"Typhoon Королевских воздушных сил присоединятся к союзникам и будут выполнять полеты для защиты воздушного пространства Польши в составе миссии "Восточный страж" после безответственного и опасного вторжения российских дронов в Польшу на прошлой неделе", - сообщили в ведомстве.
Британские Typhoon будет поддерживать самолет-заправщик в воздухе Voyager с авиабазы Брайз-Нортон в Оксфордшире.
При этом количество истребителей, которые перебросят в Польшу, не уточнили.
"Безрассудное поведение России является прямой угрозой европейской безопасности и нарушением международного права, именно поэтому Британия будет поддерживать усилия НАТО по укреплению своего восточного фланга с помощью операции "Восточный страж", - отметил премьер Британии Кир Стармер.
По его словам, эти самолеты - не просто демонстрация силы.
"Они жизненно важны для сдерживания агрессии, обеспечения безопасности воздушного пространства НАТО и защиты нашей национальной безопасности и безопасности наших союзников", - подчеркнул Стармер.
Операция "Восточный дозорный"
Напомним, 12 сентября генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что НАТО начинает операцию "Восточный страж" для усиления обороны восточного фланга Европы в ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши 10 сентября.
По его словам, миссия будет включать ряд ресурсов, включая воздушные и наземные базы.
Однако операция "Восточный страж" не предусматривает интеграции с украинской ПВО.
Уже 13 сентября в Польше стартовала операция "Восточный страж".
В Генштабе Вооруженных сил Польши показали видео посадки французского транспортного самолета A-400, который доставил вооружение для истребителей Rafale, которые уже находятся в Польше.
Известно, что в рамках миссии "Восточный страж" будут развернуты союзные силы, включая Данию, Францию, Британию и Германию.