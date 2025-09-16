Британія готова збивати російські дрони, які залітають в країни НАТО
НАТО рішуче відповість на загрози РФ, а британські винищувачі Typhoon готові збивати російські дрони, які пролітають над країнами альянсу, якщо це буде необхідно.
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Якщо у вас є дрони, які наражають на небезпеку життя поляків, НАТО вживе заходів, щоб їх знищити", - наголосив Гілі.
Він підкреслив, що британські винищувачі Typhoon є частиною ширшої місії із захисту повітряного простору НАТО.
Минулого тижня Румунія стала другим союзником НАТО у Східній Європі, який зафіксував перетин свого повітряного простору російським безпілотником.
Гілі зазначив, що місія Typhoon розширить операції на територію країни, якщо це буде визнано необхідним.
"Вони розгорнуті в рамках патрулювання повітряного простору Східної служби НАТО. Те, що вирішить НАТО і де воно вирішить їх розгорнути, буде для НАТО. Це частина нашого внеску в альянс", - пояснив міністр.
Гілі також додав, що наразі немає підтвердження намірів Росії щодо перетину дронів у Польщі, але наголосив: "Це все одно безрозсудно, це все одно небезпечно".
Операція "Східний вартовий"
Нагадаємо, вчора стало відомо, що Велика Британія приєднається до нової місії НАТО "Східний вартовий" у Польщі та перекидає свої винищувачі Typhoon для забезпечення безпеки повітряного простору країни.
Перед тим НАТО розпочало операцію "Східний вартовий" для посилення оборони східного флангу Європи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі 10 вересня.
Місія передбачатиме залучення різних ресурсів, зокрема повітряних та наземних баз. Водночас операція "Східний вартовий" не передбачає взаємодії з українською системою ППО.