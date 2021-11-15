Британія готова перекинути спецназ в Україну, а Вінницька область на межі "червоної зони": новини за вихідні

Великобританія може перекинути в Україну до 600 британських військовослужбовців, білоруські військові намагалися прорвати кордон із Польщею, Вінницька область вже на межі переходу до "червоної" зони. Докладніше про те, що сталося на вихідних, 13-14 листопада, - в матеріалі РБК-Україна.

Британія готова перекинути спецназ до України через загрозу вторгнення РФ, - The Mirror

Великобританія може перекинути до України до 600 британських військовослужбовців на тлі загрози військового вторгнення Російської Федерації. Оперативна група готова розвернутися на українській території в стислі терміни. Про це пише The Mirror.

Видання з посиланням на джерела повідомляє, що британський спецназ попередили про можливу відправку до України протягом декількох годин. Підготовка почалася після того, як глави оборонних відомств і MI-6 повідомили, що президент Росії Володимир Путін представляє явну і реальну небезпеку для України і Заходу.

Ще одна область на межі "червоної зони": карта карантину в Україні

Ситуація з коронавірусом погіршується у Вінницькій області, і вона вже на межі переходу в "червону" зону.

Згідно з інформацією МОЗ, у "помаранчевій" Вінницькій області вже три дні поспіль перевищено коефіцієнти виявлення нових випадків COVID-19 та рівень госпіталізацій на 100 тисяч населення. За діючими правилами, перевищення двох показників означає перехід регіону в "червону" зону.

Путін: застосування "Байрактарів" на Донбасі порушує мінські угоди

Президент Росії Володимир Путін вважає, що застосування Україною ударних безпілотників "Байрактар" на Донбасі порушує мінські угоди. При цьому Європа "невиразно" відреагувала на інцидент.

"Це авіація, безпілотна, але це авіація, яку застосовують в зоні конфлікту, що суворо заборонено мінськими угодами і наступними домовленостями. Але ніхто на це навіть не реагує... Європа щось невиразне сказала з цього приводу, а США взагалі підтримали", - зазначив Путін. Він також розкритикував заяви української сторони про те, що при необхідності "Байрактари" знову будуть застосовуватися.

Білоруські військові намагалися прорвати кордон з Польщею. Мігранти застосовували газ

В ніч на 13 листопада білоруські військові намагалися прорвати огорожу на кордоні з Польщею за допомогою службової машини. Крім того, мігранти застосували щодо польських служб сльозогінний газ, який отримали від білоруських силовиків.

В цілому за минулу добу мігранти понад 200 разів намагалися незаконно перетнути кордон Польщі та Білорусі. В одному з інцидентів польську поліцію закидали камінням, також в таборі мігрантів поширюється фейкова інформація про нібито "евакуацію" до Німеччини. РБК-Україна зібрало свіжу інформацію про ситуацію на кордоні Польщі та Білорусі.

В церквах України стали вакцинувати від коронавірусу парафіян і паломників

В Україні в церквах запрацювали пункти вакцинації від коронавірусу для всіх бажаючих вірян і просто відвідувачів. Спочатку щеплення стали робити парафіянам собору в Києві, потім і в інших містах, причому в храмах різних православних конфесій.

В яких церквах стали вакцинувати українських християн - читайте в матеріалі Styler.

В Україні очікуються морози до -10 градусів: де буде найхолодніше

Погода в Україні принесе посилення морозів у наступні кілька днів. Місцями температура вночі сягатиме -10 градусів.

Читайте на Styler у прогнозі на три дні, чого чекати українцям від погоди.