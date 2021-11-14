Атака мігрантів, прорив і "евакуація" до Німеччини: що відбувається на польському кордоні

За минулу добу мігранти понад 200 разів намагалися незаконно перетнути кордон Польщі та Білорусі. В одному з інцидентів польську поліцію закидали камінням, а сьогодні в таборі мігрантів поширюється фейкова інформація про нібито "евакуацію" до Німеччини.

РБК-Україна зібрало свіжу інформацію про ситуацію на кордоні Польщі та Білорусі.

Фейки про евакуацію до Німеччини

Згідно з інформацією на сайті уряду Польщі, серед мігрантів поширюється чутка, що 15 листопада в рамках організованої акції приїдуть автобуси з Німеччини, які заберуть людей з кордону, а Польща нібито їх пропустить.

"Це повна брехня і дурниця! Польща продовжить охороняти кордон з Білоруссю. Ті, хто поширює подібні чутки, прагнуть спонукати мігрантів штурмувати кордон, що може призвести до небезпечних подій", - йдеться в повідомленні.

Спроби потрапити до Польщі

За 13 листопада польські прикордонники зафіксували 223 спроби незаконного перетину кордону. При цьому були дві спроби силового прориву в Дубичі-Церкевні і Колонії Клюковиче. Також повідомляється, що рішення про видворення нелегалів винесли стосовно 77 осіб.

Польська поліція повідомляє, що за пособництво нелегальній міграції затримали двох громадян Грузії, громадян Польщі та Сирії. Вони незаконно перевезли 13 осіб.

Кордон прорвали близько 50 мігрантів

Вчора в другій половині дня близько 50 осіб прорвалися до Польщі в районі Старзина. У пошуках нелегалів взяли участь 21 поліцейський, а також військові та прикордонники. Співробітники поліції затримали 22 громадян Іраку.

Атака з камінням

Після 20:00 за місцевим часом в районі Колонії Клюковиче мігранти при спробі силового прориву кордону почали кидати каміння в поліцейських. Один камінь потрапив в шолом офіцера, Сила удару була настільки велика, що шолом розколовся.