Білоруські військові намагалися прорвати кордон з Польщею. Мігранти застосовували газ

У ніч на 13 листопада білоруські військові намагалися прорвати огорожу на кордоні з Польщею за допомогою службової машини. Крім того, мігранти застосували щодо польських служб сльозогінний газ, які отримали від білоруських силовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter польських прикордонників.

Повідомляється, що вночі в районі Черемхи білоруські солдати намагалися зруйнувати тимчасове прикордонне загородження.

"Вони зривали стовпи паркану і намагалися прорвати службовою машиною колючий дріт. Польські служби були засліплені лазерними променями і стробоскопами", - йдеться в повідомленні.

Також поруч група з близько 100 мігрантів чекала можливості незаконного перетину кордону.

"Білоруси оснастили їх сльозогінним газом, який застосовувався щодо польських служб. Ця і подальші спроби нелегально перетнути кордон були попереджені", - додали в польській прикордонній службі.

Nieopodal ok.100-os.grupa migrantów oczekiwała na możliwość nielegalnego przekroczenia granicy. Białorusini wyposażyli cudzoziemców w gaz łzawiący, który został użyty w kierunku polskich służb. Tej oraz kolejnym próbom nielegalnego przekroczenia gr. zapobiegliśmy pic.twitter.com/aUq2WLbv0T — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2021

Загалом вчора було зафіксовано 219 спроб незаконного перетину кордону з Польщею. Затримано трьох громадян Іраку. Також винесено рішення про видворення з Польщі щодо 78 осіб.