Британия готова перебросить спецназ в Украину, а Винницкая область на грани "красной зоны": новости за выходные

Великобритания может перебросить в Украину до 600 британских военнослужащих, белорусские военные пытались прорвать границу с Польшей, Винницкая область уже на грани перехода в "красную" зону. Подробнее о том, что произошло на выходных, 13-14 ноября, - в материале РБК-Украина.

Британия готова перебросить спецназ в Украину из-за угрозы вторжения РФ, - The Mirror

Великобритания может перебросить в Украину до 600 британских военнослужащих на фоне угрозы военного вторжения Российской Федерации. Оперативная группа готова развернуться на украинской территории в сжатые сроки. Об этом пишет The Mirror.

Издание со ссылкой на источники сообщает, что британский спецназ предупредили о возможной отправке в Украину в течение нескольких часов. Подготовка началась после того, как главы оборонных ведомств и MI-6 сообщили, что президент России Владимир Путин представляет явную и реальную опасность для Украины и Запада.

Еще одна область на грани "красной зоны": карта карантина в Украине

Ситуация с коронавирусом ухудшается в Винницкой области, и она уже на грани перехода в "красную" зону.

Согласно информации Минздрава, в "оранжевой" Винницкой области уже три дня подряд превышены коэффициенты выявления новых случаев COVID-19 и уровень госпитализаций на 100 тысяч населения. По действующим правилам, превышение двух показателей означает переход региона в "красную" зону.

Путин: применение "Байрактаров" на Донбассе нарушает минские соглашения

Президент России Владимир Путин считает, что применение Украиной ударных беспилотников "Байрактар" на Донбассе нарушает минские соглашения. При этом Европа "невнятно" отреагировала на инцидент. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Это авиация, беспилотная, но это авиация, которую применяют в зоне конфликта, что строго-настрого запрещено минскими соглашениями и последующими договоренностями. Но никто на это даже не реагирует… Европа что-то невнятное сказала на этот счет, а США вообще поддержали", - отметил Путин. Он также раскритиковал заявления украинской стороны о том, что при необходимости "Байрактары" снова будут применяться.

Белорусские военные пытались прорвать границу с Польшей. Мигранты применяли газ

В ночь на 13 ноября белорусские военные пытались прорвать ограждение на границе с Польшей с помощью служебной машины. Кроме того, мигранты применили в отношении польских служб слезоточивый газ, который получили от белорусских силовиков.

В целом на выходных мигранты более 200 раз пытались незаконно пересечь границу Польши и Беларуси. В одном из инцидентов польскую полицию забросали камнями, также в лагере мигрантов распространяется фейковая информация о якобы "эвакуации" в Германию. РБК-Украина собрало свежую информацию о ситуации на границе Польши и Беларуси.

В церквях Украины стали вакцинировать от коронавируса прихожан и паломников

В Украине в церквях заработали пункты вакцинации от коронавируса для всех желающих верующих и просто посетителей. Сначала прививки стали делать прихожанам собора в Киеве, затем и в других городах, причем в храмах разных православных конфессий.

В каких церквях стали вакцинировать украинских христиан - читайте в материале Styler.

В Украине ожидаются морозы до -10 градусов: где будет холоднее всего

Погода в Украине принесет усиление морозов в следующие несколько дней. Местами температура ночью будет достигать -10 градусов.

Читайте на Styler в прогнозе на три дня, чего ждать украинцам от погоды.