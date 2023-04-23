Британия эвакуировала своих дипломатов из Судана

Он отметил, что для Британии приоритетом остается безопасность своих граждан.

Клеверли сообщил, что Вооруженные силы Британии завершили сложную и скорую эвакуацию британских дипломатов и их семей из Судана на фоне значительной эскалации насилия и угроз персонала посольства.

"Я отдаю должное самоотверженности наших дипломатов и храбрости военнослужащих, которые проводили эту тяжелую операцию. Мы продолжаем принимать все меры, чтобы прекратить кровопролитие в Судане и обеспечить безопасность остающихся в стране британских граждан", - подчеркнул он.

К тому же глава МИД обратился к обеим сторонам суданского конфликта и призвал их сложить оружие и ввести немедленное гуманитарное прекращение огня, чтобы обеспечить возможность гражданским лицам покинуть зоны конфликта.

Напомним, сегодня в Судане началась эвакуация иностранных граждан из порта Красного моря.

Ранее мы писали, что армия Судана заявила, что согласилась помочь в эвакуации иностранных граждан из-за военных действий в стране.

Кроме того, вооруженные силы Судана заявили, что им удалось подавить попытку переворота в стране, однако военные действия будут продолжаться.

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