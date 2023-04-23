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Британія евакуювала своїх дипломатів з Судану

Фото: міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 23 квітня, Британії евакуювала своїх дипломатів та їх сім'ї з Судану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Джеймса Клеверлі у Twitter:

Він зазначив, що для Британії пріоритетом залишається безпека своїх громадян.

Клеверлі повідомив, що Збройні сили Британії завершили складну та швидку евакуацію британських дипломатів та їхніх родин із Судану на тлі значної ескалації насильства та погроз персоналу посольства.

"Я віддаю належне самовідданості наших дипломатів і хоробрості військовослужбовців, які проводили цю важку операцію. Ми продовжуємо вживати всіх заходів, щоб припинити кровопролиття в Судані та забезпечити безпеку британських громадян, які залишаються в країні", - наголосив він.

До того ж глава МЗС звернувся до обох сторін суданського конфлікту, та закликав їх скласти зброю та запровадити негайне гуманітарне припинення вогню, щоб забезпечити можливість цивільним особам залишити зони конфлікту.

Нагадаємо, сьогодні у Судані розпочалась евакуація іноземних громадян з порту Червоного моря.

Раніше ми писали, що армія Судану заявила, що погодилася допомогти в евакуації іноземних громадян через військові дії в країні.

Крім того, збройні сили Судану заявили, що їм вдалося придушити спробу перевороту в країні, однак військові дії ще триватимуть.

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СуданВеликобританіяевакуація