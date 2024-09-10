ua en ru
Вт, 10 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Байден планирует обсудить с премьером Британии разрешение ВСУ на удары по РФ дальнобойным оружием

Вторник 10 сентября 2024 15:54
UA EN RU
Байден планирует обсудить с премьером Британии разрешение ВСУ на удары по РФ дальнобойным оружием Фото: Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент США Джо Байден в пятницу, 13 сентября, встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Они обсудят разрешение ВСУ наносить удары вглубь России.

Как сообщает РБК-Украина, об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми.

"Байден обсудит предоставление Украине разрешения на дальнобойные удары по территории РФ с британским премьером в пятницу", - заявил Блинкен.

Также Блинкен подтвердил, что Российская Федерация получила баллистические ракеты от Ирана. Он считает, что враг применит их против Украины в течение нескольких недель.

Что предшествовало

Великобритания, Франция и США предоставляют Украине дальнобойные ракеты, запрещая использовать их для ударов по России. Президент Зеленский призвал снять эти ограничения для атак на российские аэродромы, но западные партнеры пока не согласны. Поэтому Украина не может уничтожать носители управляемых авиабомб, которые атакуют мирные города.

Джон Кирби отметил, что США продолжают обсуждать эти вопросы с Украиной в частном порядке.

Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что Россия уже переместила тактическую авиацию за пределы досягаемости ракет ATACMS.

Канцлер Германии Олаф Шольц также выражал опасения по поводу возможных ударов по "целям в Москве", объясняя это решением Берлина не поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Великобритания Джозеф Байден Война в Украине
NEWS
На одного военного нужно 1,2 млн гривен. Шмыгаль рассказал о бюджете-2025
На одного военного нужно 1,2 млн гривен. Шмыгаль рассказал о бюджете-2025
DAILY
Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление