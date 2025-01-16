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Британия разрешила первый в истории запуск ракеты в космос с территории Европы

Лондон, Четверг 16 января 2025 20:15
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Британия разрешила первый в истории запуск ракеты в космос с территории Европы Фото: британский космодром SaxaVord (saxavord.com)
Автор: Данила Крамаренко

Британский регулятор выдал первую лицензию на вертикальный орбитальный запуск ракеты в космос. Этот пуск может стать первым в истории с космодрома на территории Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Сообщается, что лицензию получил немецкий производитель ракет Rocket Factory Augsburg (RFA). Он стал первым "оператором космического полета", лицензированным Управлением гражданской авиации Британии.

Лицензия позволит совершить испытательный полет 30-метровой ракеты RFA ONE с космодрома SaxaVord на Шетландских островах. Запуск запланирован на 2025 год.

SaxaVord - это перепрофилированная база, которая стала первым космодромом в Великобритании с разрешением на вертикальные запуски ракет.

Rocket Factory Augsburg основана в 2018 году и надеется занять нишу в относительно бюджетной доставке грузов на низкую околоземную орбиту. Такими грузами, например, могут стать спутники.

Компания рассчитывает со временем выйти на еженедельные запуски. Нынешняя лицензия разрешает делать 10 запусков в год, не более двух в месяц и с интервалом не менее 24 часов между взлетами.

"Получение первой в истории лицензии на запуск за пределами площадки ЕКА в Куру (площадка Европейского космического агенства во Франузской Гвиане, - ред.) - это не просто важная веха, это мощное подтверждение нашего технического совершенства и поворотный момент для европейских космических инноваций", - заявил соучредитель и коммерческий директор RFA Йорн Шпурманн.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Blue Origin готовится к запуску ракеты и может бросить вызов доминированию SpaceX миллиардера Илона Маска в коммерческих космических перевозках.

В прошлом году SpaceX запустила космический корабль Starship и впервые успешно приземлила огромную первую ступень ракеты-ускорителя.

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