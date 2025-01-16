Британія дозволила перший в історії запуск ракети в космос із території Європи

Британський регулятор видав першу ліцензію на вертикальний орбітальний запуск ракети в космос. Цей пуск може стати першим в історії з космодрому на території Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Повідомляється, що ліцензію отримав німецький виробник ракет Rocket Factory Augsburg (RFA). Він став першим "оператором космічного польоту", ліцензованим Управлінням цивільної авіації Британії.

Ліцензія дасть змогу здійснити випробувальний політ 30-метрової ракети RFA ONE з космодрому SaxaVord на Шетландських островах. Запуск заплановано на 2025 рік.

SaxaVord - це перепрофільована база, яка стала першим космодромом у Великій Британії з дозволом на вертикальні запуски ракет.

Rocket Factory Augsburg заснована 2018 року і сподівається зайняти нішу у відносно бюджетній доставці вантажів на низьку навколоземну орбіту. Такими вантажами, наприклад, можуть стати супутники.

Компанія розраховує з часом вийти на щотижневі запуски. Нинішня ліцензія дозволяє робити 10 запусків на рік, не більше двох на місяць і з інтервалом не менше ніж 24 години між злетами.

"Отримання першої в історії ліцензії на запуск за межами майданчика ЄКА в Куру (майданчик Європейської космічної агенції у Франузькій Гвіані, - ред.) - це не просто важлива віха, це потужне підтвердження нашої технічної досконалості і поворотний момент для європейських космічних інновацій", - заявив співзасновник і комерційний директор RFA Йорн Шпурманн.