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Компания Blue Origin готовится к запуску ракеты и может бросить вызов доминированию SpaceX

Суббота 04 января 2025 23:02
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Компания Blue Origin готовится к запуску ракеты и может бросить вызов доминированию SpaceX Фото: гендиректор SpaceX Илон Маск (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

На стартовой площадке во Флориде, которая бездействовала почти два десятилетия, ожидается запуск ракеты. К первому полету готовят новую ракету длинной около 98 метров, разработанную компанией Blue Origin.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Издание пишет, что беспилотная ракета-носитель под названием New Glenn станет первой попыткой Blue Origin отправить ракету на орбиту, что необходимо, если компания надеется поколебать давнее доминирование компании Илона Маска SpaceX в данной отрасли. Запуск должен состоятся уже на следующей неделе с базы космических войск на Мысе Канаверал.

Ракета New Glenn высотой как 30-этажное здание, состоит из нескольких частей:

  • ракетного ускорителя первой ступени, который обеспечивает начальную тягу при старте;
  • а также верхняя ступень ракеты на верху ускорителя, которая включает грузовой отсек, защищенный носовым конусом. В нем будут размещены экспериментальные технологии для предстоящей миссии.

Пытаясь повторить успех, которого добилась SpaceX в повторном использовании ракетных ускорителей, Blue Origin также попытается направить первую ступень ракета-носителя New Glenn обратно к безопасной посадке на морскую платформу. это должно произойти спустя несколько минут после взлета.

Как и SpaceX, компания Blue Origin будет стремится восстанавливать и повторно использовать ускорители первой ступени ракеты, чтобы снизить затраты. В то же время для первой миссии гладкий полет не гарантирован.

Однако успех New Glenn, названной в честь легендарного астронавта NASA Джона Гленна, играет важную роль в достижении некоторых из самых амбициозных целей Blue Origin.

Как пишет CNN, однажды данную ракету можно будет использовать:

  • для запуска космических аппаратов, необходимых для обеспечения национальной безопасности;
  • вывода в космос интернет-спутников Amazon;
  • и даже для помощи в строительстве космической станции, которую Blue Origin разрабатывает совместно с коммерческими партнерами.

Напомним, что во время пятого испытательного полета космического корабля SpaceX, который состоялся 13 октября 2024 года в Техасе, компания SpaceX впервые достигла того, чего не достигала ранее. Речь идет об успешной посадке ускорителя.

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