Компания Blue Origin готовится к запуску ракеты и может бросить вызов доминированию SpaceX

На стартовой площадке во Флориде, которая бездействовала почти два десятилетия, ожидается запуск ракеты. К первому полету готовят новую ракету длинной около 98 метров, разработанную компанией Blue Origin.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Издание пишет, что беспилотная ракета-носитель под названием New Glenn станет первой попыткой Blue Origin отправить ракету на орбиту, что необходимо, если компания надеется поколебать давнее доминирование компании Илона Маска SpaceX в данной отрасли. Запуск должен состоятся уже на следующей неделе с базы космических войск на Мысе Канаверал.

Ракета New Glenn высотой как 30-этажное здание, состоит из нескольких частей:

ракетного ускорителя первой ступени, который обеспечивает начальную тягу при старте;

а также верхняя ступень ракеты на верху ускорителя, которая включает грузовой отсек, защищенный носовым конусом. В нем будут размещены экспериментальные технологии для предстоящей миссии.

Пытаясь повторить успех, которого добилась SpaceX в повторном использовании ракетных ускорителей, Blue Origin также попытается направить первую ступень ракета-носителя New Glenn обратно к безопасной посадке на морскую платформу. это должно произойти спустя несколько минут после взлета.

Как и SpaceX, компания Blue Origin будет стремится восстанавливать и повторно использовать ускорители первой ступени ракеты, чтобы снизить затраты. В то же время для первой миссии гладкий полет не гарантирован.

Однако успех New Glenn, названной в честь легендарного астронавта NASA Джона Гленна, играет важную роль в достижении некоторых из самых амбициозных целей Blue Origin.

Как пишет CNN, однажды данную ракету можно будет использовать: