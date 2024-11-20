В Кабмине назвали условие для открытия авиасообщения в Украине

Авиационная служба Украины готова возобновить полеты на 95%. Но для этого необходимы серьезные системы противовоздушной обороны.

Как сообщает РБК-Украина , об этом вице-премьер по восстановлению, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил в интервью проекту "Карпьяк на Суспільному".

Он рассказал, что от момента принятия решения об открытии авиасообщения до запуска рейсов во Львове или Борисполе должно пройти около 45-50 дней. Но условием для таких шагов является безопасность пассажиров.

"Архитектура безопасности предусматривает очень серьезные средства противовоздушной обороны, задействованные сегодня в стране по назначению. Поэтому когда у нас будет достаточно противовоздушной обороны для того или иного аэропорта, мы сможем об этом говорить. На сегодняшний день, к сожалению, это нецелесообразно", - подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что возможность открытия авиасообщения в 2025 году напрямую зависит от ситуации на фронте.