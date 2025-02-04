Ryanair готовится возобновить полеты в Украину, но есть одно условие

Крупнейшая авиакомпания Европы Ryanair разрабатывает планы возобновления полетов в Украину. Это происходит на фоне растущих надежд на то, что Дональд Трамп сможет положить конец войне с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генерального директора авиакомпании Майкла О'Лири изданию The Telegraph .

О'Лири сообщил, что Ryanair разрабатывает план, который позволит начать полеты в течение четырех-шести недель после окончания конфликта. Планы составляются, поскольку президент США настаивает на прекращении огня.

"Я очень надеюсь, что это произойдет в этом году. Я думаю, что одним из дел, которое Трамп, как я надеюсь, может осуществить, будет скорое разрешение вопроса о незаконном вторжении России в Украину", - сказал он.

Сразу после вступления в должность Трамп пригрозил ввести новые пошлины и санкции против России, если Владимир Путин не прекратит "нелепую войну" в Украине. Он написал в Truth Social: "Мы можем сделать это легким путем или трудным путем - и легкий путь всегда лучше".

Основное препятствие

Планы Ryanair предусматривают открытие около 24 маршрутов, обслуживающих Киев и Львов. Пропускная способность будет обеспечиваться за счет перенаправления самолетов, базирующихся в таких аэропортах, как Станстед и Париж-Орли, для обслуживания городов.

О'Лири заявил, что для удовлетворения требований Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) потребуется официальное прекращение боевых действий.

"В конечном итоге потребуется некое прекращение огня, поскольку EASA не позволит ничему летать там, пока у них не будет разумной уверенности в том, что там не будут летать ракеты", - сказал он.

Планы Ryanair

Ryanair стремится вернуться на Украину после того, как до вторжения в феврале 2022 года она стала вторым по величине авиаперевозчиком в стране.

Он сказал: "У нас потрясающая репутация в бывших коммунистических странах. Они все любят Ryanair. Они видят в нас что-то вроде McDonald's. Мы крутой, своего рода американский бренд".

О'Лири сообщил, что Киев и Львов "готовы к работе", а инфраструктура, такая как багажные ленты, запускается каждую неделю, чтобы гарантировать ее работоспособность.

По его словам, возобновление движения поездов в Одессу может занять больше времени из-за масштабов ущерба, в то время как некоторые транспортные узлы на востоке и юге были "разбомблены к чертям" и фактически разрушены.

Это касается и аэропорта в Херсоне, куда раньше летала Ryanair. Город сильно пострадал после того, как в начале конфликта его захватили российские войска, а затем его отбили украинские военные.

Ожидание Ryanair в Украине

В прошлом году О'Лири посетил Украину, посетил киевский аэропорт, встретился с министром инфраструктуры страны и изложил то, что он назвал "радикальным планом восстановления воздушного транспорта".

Он сказал, что 10-часовое путешествие по железной дороге из Польши было "мучительным" и что поезд не является практичным способом вернуться домой для миллионов украинцев по всей Европе.

"Было много волнения по поводу возвращения рейсов. Даже в самые первые дни будут огромные потоки пассажиров из-за воссоединения друзей и семьи, а также огромные объемы входящих инвестиций в восстановление экономики. Мы будем в первых рядах и в центре всего этого", - заявил О'Лири.