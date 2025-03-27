Британия поможет возвращать похищенных РФ детей домой, - ОП

Великобритания поможет Украине создать инструменты, которые позволят отслеживать местонахождение похищенных РФ детей и обеспечить их безопасное возвращение домой.

Об этом заявила директор инициативы Bring Kids Back UA и советник руководителя Офиса президента Дарья Заривна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram .

"Завершаем визит украинской делегации в Лондон встречей с министром по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивеном Даути, министром юстиции Великобритании Сарой Сакман и Парламентским заместителем Государственного секретаря министерства юстиции Лордом Понсонби", - отметила Заривна.

По ее словам, это был действительно конструктивный и профессиональный разговор. В ходе переговоров речь шла о том, как Великобритания может усилить поддержку Украины на каждом из этапов: от поиска и идентификации депортированных детей, до их возвращения, реабилитации и долговременной реинтеграции.

"Обсудили потребность в расширении инструментов, которые позволят Украине отслеживать местонахождение детей и обеспечить безопасное возвращение домой. Особое внимание уделили вопросам привлечения виновных к ответственности", - добавила она.

Также Заривна поблагодарила Британию за уже оказанную помощь: финансирование через Partnership Fund for a Resilient Ukraine, участие в Международной коалиции для возвращения детей и поддержку в вопросах справедливости.