Британия поможет возвращать похищенных РФ детей домой, - ОП
Великобритания поможет Украине создать инструменты, которые позволят отслеживать местонахождение похищенных РФ детей и обеспечить их безопасное возвращение домой.
Об этом заявила директор инициативы Bring Kids Back UA и советник руководителя Офиса президента Дарья Заривна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram.
"Завершаем визит украинской делегации в Лондон встречей с министром по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивеном Даути, министром юстиции Великобритании Сарой Сакман и Парламентским заместителем Государственного секретаря министерства юстиции Лордом Понсонби", - отметила Заривна.
По ее словам, это был действительно конструктивный и профессиональный разговор. В ходе переговоров речь шла о том, как Великобритания может усилить поддержку Украины на каждом из этапов: от поиска и идентификации депортированных детей, до их возвращения, реабилитации и долговременной реинтеграции.
"Обсудили потребность в расширении инструментов, которые позволят Украине отслеживать местонахождение детей и обеспечить безопасное возвращение домой. Особое внимание уделили вопросам привлечения виновных к ответственности", - добавила она.
Также Заривна поблагодарила Британию за уже оказанную помощь: финансирование через Partnership Fund for a Resilient Ukraine, участие в Международной коалиции для возвращения детей и поддержку в вопросах справедливости.
Напомним, по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей. Домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев.
Отметим, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.