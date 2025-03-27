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Британія допоможе повертати викрадених РФ дітей додому, - ОП

Четвер 27 березня 2025 21:54
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Британія допоможе повертати викрадених РФ дітей додому, - ОП Фото: Британія допоможе повертати викрадених РФ дітей додому (t.me/dashazarivna)
Автор: Олександр Мороз

Велика Британія допоможе Україні створити інструменти, які дозволять відстежувати місцеперебування викрадених РФ дітей та забезпечити їх безпечне повернення додому.

Про це заявила директорка ініціативи Bring Kids Back UA й радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram.

"Завершуємо візит української делегації до Лондона зустріччю зі міністром у справах Європи, Північної Америки та заморських територій Стівеном Дауті, міністеркою юстиції Великої Британії Сарою Сакман та Парламентським заступником Державного секретаря міністерства юстиції Лордом Понсонбі", - зазначила Зарівна.

За її словами, це була справді конструктивна й фахова розмова. У ході перемовин йшлось про те, як Британія може посилити підтримку України на кожному з етапів: від пошуку та ідентифікації депортованих дітей, до їхнього повернення, реабілітації та довготривалої реінтеграції.

"Обговорили потребу у розширенні інструментів, які дозволять Україні відстежувати місцеперебування дітей та забезпечити безпечне повернення додому. Особливу увагу приділили питанням притягнення винних до відповідальності", - додала вона.

Також Зарівна подякувала Британії за вже надану допомогу: фінансування через Partnership Fund for a Resilient Ukraine, участь у Міжнародній коаліції для повернення дітей та підтримку у питаннях справедливості.

Нагадаємо, за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей. Додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців.

Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

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