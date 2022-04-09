Британия будет усиливать санкции против России неделю за неделей, - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Джонсон заявил, что санкции против России будут усиливаться неделю за неделей. Глава британского правительства добавил, что заморозкой активов российских олигархов не ограничится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского.

"Будем усиливать давление на Россию Мы будем интенсифицировать санкции против РФ неделю за неделей", - сказал Джонсон.

Он добавил, что Великобритания не ограничится заморозкой активов или санкциями против российских олигархов. По его словам, Лондон окажет влияние на возможность России использовать свои энергетические ресурсы.