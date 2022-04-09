ru ua
Сб, 09 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Британия будет усиливать санкции против России неделю за неделей, - Джонсон

Новина українською →
Киев, Суббота 09 апреля 2022 20:48
Британия будет усиливать санкции против России неделю за неделей, - Джонсон Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер Британии Борис Джонсон (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Великобритании Джонсон заявил, что санкции против России будут усиливаться неделю за неделей. Глава британского правительства добавил, что заморозкой активов российских олигархов не ограничится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского.

"Будем усиливать давление на Россию Мы будем интенсифицировать санкции против РФ неделю за неделей", - сказал Джонсон.

Он добавил, что Великобритания не ограничится заморозкой активов или санкциями против российских олигархов. По его словам, Лондон окажет влияние на возможность России использовать свои энергетические ресурсы.

Напомним, в ходе брифинга Джонсон заявил о готовности Великобритании либерализовать торговлю с Украиной.

Отметим, днем 9 апреля стало известно о неожиданном визите Джонсона в Киев.

В Офисе президента Украины заявили, что визит Джонсона в Украину не был спонтанным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Борис Джонсон Великобритания Санкции Война России против Украины
NEWS
45-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
45-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну