Британия не будет участвовать в американской блокаде Ормузского пролива, - Sky News

"Мы продолжаем поддерживать свободу судоходства и открытие Ормузского пролива, что крайне необходимо для поддержания мировой экономики и снижения стоимости жизни в стране", - сказал изданию представитель британского правительства.

Он добавил, что страна не будет участвовать в американской блокаде пролива, а также заявил, что взимание платы за проход через водный путь является недопустимым.

"Мы в срочном порядке работаем с Францией и другими партнерами над созданием широкой коалиции для защиты свободы судоходства", - сообщил источник.

Как известно, сегодня Дональд Трамп заявил, что Британия направляет тральщики, чтобы помочь очистить пролив от морских мин Ирана. По данным Sky News, Лондон уже располагает в этом регионе системами поиска мин.