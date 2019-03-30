ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Партійці Мей закликали погодитися на Brexit без угоди

Новини » Політика    30.03.2019 - 21:30
Партійці Мей закликали погодитися на Brexit без угоди
Фото: Тереза Мей (Dan Kitwood/Getty Images)

Депутати закликали Мей вивести країну зі складу ЄС 12 квітня навіть без угоди

Більше половини членів Палати громад від консервативної партії, які перебувають при владі Британії, закликали прем'єр-міністра Терезу Мей погодитись на вихід країни зі складу Євросоюзу без двосторонньої угоди з Брюсселем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Депутат консервативної партії повідомив, що законодавці закликали Мей до розширення процесу в листі, який було надіслано прем'єру у п'ятницю після того, як Палата громад втретє відхилила її угоду про вихід.

Лист було підписано 170 з 314 консервативних законодавців у парламенті, серед яких 10 міністрів. Вони виступають за варіант "жорсткого Brexit" і закликають вивести країну з ЄС 12 квітня 2019 року незалежно від того, чи буде до того часу готова якась угода, що регламентуватиме процес.

В даний час прес-секретар прем'єр-міністра відмовилася давати коментарі про цьому листі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Мей планує чергове голосування за угодою про Brexit. У понеділок, 1 квітня, під час показового голосування" представники британських політичних сил обговорять інші шляхи виходу з глухого кута Brexit.

 

У США висловили готовність до угоди з Лондоном після Brexit У Лондоні на акції прихильників Brexit затримали п'ять осіб
Вибори 2019 Вибори в Україні: як проходить день тиші перед голосуванням за президента Рейтинги кандидатів
Новини України BrexitТереза Мэй
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся