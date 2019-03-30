Партійці Мей закликали погодитися на Brexit без угоди

Фото: Тереза Мей (Dan Kitwood/Getty Images)

Депутати закликали Мей вивести країну зі складу ЄС 12 квітня навіть без угоди

Більше половини членів Палати громад від консервативної партії, які перебувають при владі Британії, закликали прем'єр-міністра Терезу Мей погодитись на вихід країни зі складу Євросоюзу без двосторонньої угоди з Брюсселем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Депутат консервативної партії повідомив, що законодавці закликали Мей до розширення процесу в листі, який було надіслано прем'єру у п'ятницю після того, як Палата громад втретє відхилила її угоду про вихід.

Лист було підписано 170 з 314 консервативних законодавців у парламенті, серед яких 10 міністрів. Вони виступають за варіант "жорсткого Brexit" і закликають вивести країну з ЄС 12 квітня 2019 року незалежно від того, чи буде до того часу готова якась угода, що регламентуватиме процес.

В даний час прес-секретар прем'єр-міністра відмовилася давати коментарі про цьому листі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Мей планує чергове голосування за угодою про Brexit. У понеділок, 1 квітня, під час показового голосування" представники британських політичних сил обговорять інші шляхи виходу з глухого кута Brexit.