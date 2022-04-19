У Британії заявили, що не допомагатимуть Росії з обміном Медведчука

Міністр у справах Північної Ірландії Брендон Льюїс не підтвердив того, що Британія працює над обміном Віктора Медведчука на двох військовополонених. Він заявив, що уряд Великобританії не допомагатиме Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За його словами, британські військові прибули на війну в Україну нелегально. Це не було офіційною місією Великобританії.

При цьому міністр додав, що уряд не розглядає можливість обміну полонених солдатів на затриманого нардепа Віктора Медведчука.

"Фактично ми проходимо процес введення санкцій проти людей, близьких до режиму Путіна. Не будемо думати про те, як ми можемо допомогти Росії... Ми повинні знайти правильний баланс з Україною, тому я кажу всім, не подорожуйте нелегально в Україну. Збройні Сили України мають підтримку Великобританії. Ми продовжуємо надавати цю підтримку, і це правильний спосіб зробити це", - заявив Льюїс.