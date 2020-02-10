ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українські тест-системи для виявлення коронавіруса з'являться цього тижня

Новини » Суспільство     10.02.2020 - 15:56
Українські тест-системи для виявлення коронавіруса з'являться цього тижня
Фото: Ігор Кузин (РБК-Україна)

Приватні компанії розробляють тест-системи українського виробництва

Українські тест-системи для виявлення китайського коронавірусу можуть з'явитися вже цього тижня. Про це на брифінгу заявив в. о. генерального директора Центру громадського здоров'я України Ігор Кузин, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на сьогодні очікується додаткова поставка тест-систем, однак є інформація про те, що деякі приватні організації вже розробляють вітчизняні тест-системи.

"За їх повідомленнями вже цього тижня у нас може бути доступ до цих систем українського виробництва", - зазначив Кузин.

Він підкреслив, що ВООЗ рекомендує проводити таке тестування після закінчення обсерваційного періоду, тобто після 14 діб.

"Ми розраховуємо, що протягом інкубаційного періоду ми зможемо отримати тест-системи або використовувати ті системи, які будуть розроблені у нас в країні", - додав Кузін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ВООЗ передасть Україні гуманітарною допомогою тест-системи для виявлення коронавірусу.

Раніше також стало відомо, де можуть розмістити евакуйованих з Уханя українців.

Коронавірус: у МОЗ розповіли, кому буде відмовлено в евакуації з Китаю
Новини України Мінстерство охорони здоров'я Українивирусдиагностика
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся