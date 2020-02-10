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У Британії подвоїлася кількість заражених коронавірусом

Новини » В світі     10.02.2020 - 13:14
У Британії подвоїлася кількість заражених коронавірусом
Ілюстративне фото (twitter.com/XHNews)

Кількість інфікованих збільшилася до 8

Кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом 2019-nCoV у Британії збільшилася до 8. Про це повідомляє Reuters.

Раніше вранці у Британії зафіксували чотири випадки захворювання. Однак до обіду кількість інфікованих подвоїлася до 8, заявив головний медичний директор Англії Кріс Уітті.

За його словами, 4 нових пацієнти з коронавірусом контактували з британським бізнесменом із Брайтона, який раніше у Франції заразив трьох громадян Великобританії.

Повідомляється, що всі інфіковані були ізольовані до лікарні Ерроу-парк у Вірралі, а також Парк Кентс Хілл у Мілтон-Кейнс.

Міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок оголосив вірус "серйозною і безпосередньою загрозою громадському здоров'ю", що дає уряду більше повноважень для ізоляції людей.

"Ми посилюємо наші нормативні акти для того, аби ми могли тримати людей в ізоляції для їх власної безпеки, і якщо фахівці в області суспільної охорони здоров'я вважають, що вони можуть піддатися ризику розповсюдження вірусу серед інших представників громадськості", - сказав Хенкок.

Нагадаємо, станом на 10 лютого, у світі зафіксовано понад 40,5 тис. випадків інфікування коронавірусом нового типу.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Всесвітній організації охорони здоров'я назвали "вершиною айсберга" ситуацію з поширенням коронавірусу у світі.

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