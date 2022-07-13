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Стали відомі результати першого туру виборів прем'єра Британії: хто залишився "за бортом"

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Україна, Середа 13 липня 2022 20:03
Стали відомі результати першого туру виборів прем'єра Британії: хто залишився "за бортом" Фото: стали відомі результати першого туру виборів прем'єра Британії (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У другий тур виборів нового прем'єр-міністра Великобританії пройшли 6 кандидатів із 8. Два кандидати так і не переступили необхідний для проходження у другий тур поріг у 30 голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Найбільше голосів у першому турі набрали колишній глава Мінфіну Британії Ріші Сунак - 88 та молодший міністр з торгівельної політики Великої Британії та колишній голова Міністерства оборони Пенні Мордонт. Вона отримала 67 голосів.

На третьому місці голова МЗС Британії Ліз Трасс із 50 голосами. На четвертому, з 40 голосами - член парламенту Великої Британії та міністр з рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох. На п'ятому (37 голосів) – член парламенту Британії Том Тугендат та на шостому місці із 32 голосами генеральний прокурор Англії та Уельсу Суела Браверман.

У другий тур виборів не пройшли канцлер скарбниці Надхім Захаві та британський політик-консерватор Джеремі Гант. Вони набрали 25 та 18 голосів відповідно.

Яка процедура голосування?

Як пише ВВС, кандидатам потрібно було щонайменше 30 голосів депутатів, щоб пройти у другий тур.

Шість кандидатів, які переступили необхідний бар'єр, стають учасниками серії голосувань. У наступних турах також виключатиметься кандидат, який набрав найменше голосів. Тури з винятком одного з кандидатів продовжуватимуться доти, доки не залишаться два останні. Цей процес має завершитися до літніх канікул британського парламенту 21 липня. Згодом пройде голосування вже за одного із двох кандидатів.

Нагадаємо, 7 липня, Борис Джонсон оголосив, що йде з поста прем'єр-міністра Великої Британії. Рішення було прийнято після відставок в уряді, викликаних скандалом з Крісом Пінчером.

Зазначимо, що консервативна партія Британії має намір обрати нового прем'єр-міністра на початок осені.

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