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У Британії відбувся третій тур виборів прем'єра: названі результати

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Понеділок 18 липня 2022 22:50
У Британії відбувся третій тур виборів прем'єра: названі результати Фото: у Британії відбувся третій тур виборів прем'єра (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Британії завершився третій тур виборів прем'єр-міністра. З п'яти кандидатів далі пройшли четверо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Перше місце, як і в попередніх двох турах, зайняв екс-міністр фінансів Ріші Сунак зі 115 голосами. На другому і третьому місці - колишня глава Міноборони Пенні Мордонт (82 голоси) і міністр закордонних справ Ліз Трасс (71 голос). Четверте місце посіла міністр з рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох (58 голосів).

При цьому зі списку кандидатів на пост глави британського уряду вибув член парламенту Том Тугендат. Він набрав 37 голосів і посів п'яте місце.

Варто зауважити, що зараз в Британії проходить перший етап виборів прем'єра, на якому члени парламенту від Консервативної партії оберуть двох головних претендентів на пост прем'єра.

Після цього відбудеться другий етап, коли вже всі консерватори Британії обиратимуть прем'єра серед двох кандидатів, що залишилися.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 7 липня, Борис Джонсон оголосив, що йде з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Рішення було прийнято після відставок в уряді, викликаних скандалом з Крісом Пінчером.

Також ми писали, що Консервативна партія Британії має намір вибрати нового прем'єр-міністра до початку осені.

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