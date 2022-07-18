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В Британии состоялся третий тур выборов премьера: названы результаты

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Понедельник 18 июля 2022 22:50
В Британии состоялся третий тур выборов премьера: названы результаты Фото: в Британии состоялся третий тур выборов премьера (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Британии завершился третий тур выборов премьер-министра. Из пяти кандидатов дальше прошли четверо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Первое место, как и в предыдущих двух турах, занял экс-министр финансов Риши Сунак со 115 голосами. На втором и третьем месте - бывшая глава Минобороны Пенни Мордонт (82 голоса) и министр иностранных дел Лиз Трасс (71 голос). Четвертое место заняла министр по равенству и местному самоуправлению Кэми Баденох (58 голосов).

При этом из списка кандидатов на пост главы британского правительства выбыл член парламента Том Тугендат. Он набрал 37 голосов и занял пятое место.

Стоит заметить, что сейчас в Британии проходит первый этап выборов премьера, на котором члены парламента от Консервативной партии выберут двух главных претендентов на пост премьера.

После этого состоится второй этап, когда уже все консерваторы Британии будут выбирать премьера среди двух оставшихся кандидатов.

Напомним, ранее стало известно, что 7 июля, Борис Джонсон объявил, что уходит с поста премьер-министра Великобритании. Решение было принято после отставок в правительстве, вызванных скандалом с Крисом Пинчером.

Также мы писали, что Консервативная партия Британии намерена выбрать нового премьер-министра к началу осени.

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