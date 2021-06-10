У Британії в районі проведення саміту G7 евакуювали готель через "бомбу"

У британському графстві Корнуолл евакуювали готель Falmouth через знайдений підозрілий предмет. В районі цього готелю буде проходити саміт лідерів Великої сімки (G7) за участі президента США Джо Байдена.

Про це розповіло британське видання Daily Mail .

Після виявлення підозрілого предмету район готелю оточили 11 тисяч правоохоронців. З готелю було евакуйовано майже 100 людей.

Після перевірки з'ясувалося, що ймовірна "бомба" виявилася розіграшем і не становить загрози. Правоохоронці розшукали та затримало 20-річного британця, якого підозрюють у причетності до цього розіграшу.

Поліція вже порушила справу за фактом цього інциденту. Наразі відвідувачі готелю повернулися до своїх кімнат.