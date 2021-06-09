Байден вирушив у першу закордонну поїздку: куди завітає та з ким зустрінеться

Президент США Джо Байден сьогодні, 9 червня, вирушив у Європу в рамках свого першого закордонного візиту. В ході своєї закордонної поїздки Байден проведе низку зустрічей та візьме участь у декількох самітах.

Де побуває Байден та з ким він зустрінеться - в матеріалі РБК-Україна.

"Сьогодні я їду до Британії та Європи в рамках першої закордонної поїздки за мого президентства. Я знаю, що демократії можуть об’єднатися для вирішення викликів цього нового часу - цього тижня в Європі ми маємо шанс це довести", - заявив сьогодні Байден.

Почне з Британії

Закордонна поїздка Байдена розпочнеться 10 червня візитом до Британії. Там глава американської адміністрації проведе зустріч з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, щоб обговорити "особливі" американсько-британські відносини.

В ході візиту до Британії Байден зустрінеться з британською королевою Єлизаветою II у Віндзорському замку.

Саміт країн G7

Під час візиту до Британії американський президент візьме участь у першому за два роки очному саміті Великої сімки (G7), який проходитиме з 11 по 13 червня. Головними темами саміту мають стати вакцинація проти коронавірусу, торгівля, клімат та розвиток інфраструктури.

Саміт НАТО

Після Британії Байден відправиться у Брюссель, де візьме участь у саміті НАТО. Саміт заплановано на 14 червня. Серед тем саміту будуть Росія, Китай, а також збільшення інвестицій в оборону Альянсу.

Зустріч з Путіним

Наступної середи, 16 червня, Байден повинен провести зустріч з російським президентом Володимиром Путіним. Переговори двох президентів відбудуться у Женеві. На порядку денному саміту США-Росія будуть нагальні питання двохсторонніх відносин, а також врегулювання конфлікту в Україні та ситуація в Білорусі.