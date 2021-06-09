Байден прибув до Британії: його літак приземлився на військовій авіабазі

Літак президента США Джо Байдена приземлився у Великобританії на авіабазі Мілденхолл Королівських ВПС. Американський лідер розпочав своє європейське турне, яке триватиме 8 днів .

Про це повідомила британська газета East Anglian Daily Times .

На авіабазі Байдена і його дружину Джилл зустрічали військовослужбовці США. Президент виступить перед ними з промовою.

Авіабаза Мілденхолл стала відправною точкою першого закордонного візиту Байдена. В ході європейського турне президент США проведе ряд зустрічей і візьме участь в декількох самітах.

10 червня Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Очікується, що вони обговорять "особливі" американо-британські відносини напередодні саміту "групи семи".

На наступний день, 11 червня, розпочнеться саміт лідерів G7. Він триватиме до 13 червня. Його головними темами повинні стати вакцинація проти коронавірусу, торгівля, клімат і розвиток інфраструктури. За підсумками зустрічі "групи семи" очікується спільне комюніке.

Після саміту G7 Байдена і його дружину прийме королева Великобританії Єлизавета II. Зустріч пройде в Віндзорському замку.

Після візиту до Великобританії Байден відправиться в Брюссель, де візьме участь в саміті НАТО. Він запланований на 14 червня. Серед тем зустрічі будуть Росія, Китай, а також збільшення інвестицій в оборону Альянсу.

Наступної середи, 16 червня, Байден повинен провести зустріч з російським президентом Володимиром Путіним. Переговори двох президентів відбудуться в Женеві. На порядку денному саміту США-Росія будуть нагальні питання двосторонніх відносин, а також врегулювання конфлікту в Україні і ситуація в Білорусі.