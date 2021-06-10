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В Британии в районе проведения саммита G7 эвакуировали отель из-за "бомбы"

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Корнуолл, Четверг 10 июня 2021 15:59
В Британии в районе проведения саммита G7 эвакуировали отель из-за "бомбы" Фото: в Британии эвакуировали отель из-за "бомбы" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В британском графстве Корнуолл эвакуировали отель Falmouth из-за найденного подозрительного предмета. В районе этого отеля будет проходить саммит лидеров Большой семерки (G7) с участием президента США Джо Байдена.

Об этом рассказало британское издание Daily Mail.

После обнаружения подозрительного предмета район гостиницы оцепили 11 тысяч правоохранителей. Из отеля были эвакуированы почти 100 человек.

После проверки выяснилось, что предполагаемая "бомба" оказалась розыгрышем и не представляет угрозы. Правоохранители разыскали и задержали 20-летнего британца, которого подозревают в причастности к этому розыгрышу.

Полиция уже возбудила дело по факту этого инцидента. Сейчас посетители отеля вернулись в свои комнаты.

Напомним, саммит G7 в Корнуолле будет проходить с 11 по 13 июня 2021 года. На нем будет присутствовать президент США, прибывший в Европу со своим первым зарубежным визитом.

Как писало РБК-Украина, Байден прилетел в Британию вчера вечером. Его самолет приземлился на военном аэродроме Милденхолл.

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