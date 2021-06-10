В Британии в районе проведения саммита G7 эвакуировали отель из-за "бомбы"

В британском графстве Корнуолл эвакуировали отель Falmouth из-за найденного подозрительного предмета. В районе этого отеля будет проходить саммит лидеров Большой семерки (G7) с участием президента США Джо Байдена.

После обнаружения подозрительного предмета район гостиницы оцепили 11 тысяч правоохранителей. Из отеля были эвакуированы почти 100 человек.

После проверки выяснилось, что предполагаемая "бомба" оказалась розыгрышем и не представляет угрозы. Правоохранители разыскали и задержали 20-летнего британца, которого подозревают в причастности к этому розыгрышу.

Полиция уже возбудила дело по факту этого инцидента. Сейчас посетители отеля вернулись в свои комнаты.