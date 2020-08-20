У Британії стурбовані інформацією про отруєння Навального

Фото: Домінік Рааб (flickr.com/number10gov)

На інцидент відреагував глава британського МЗС

Міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб відреагував на інформацію про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Цей інцидент викликає занепокоєння у британського міністра.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

За словами Рааба, його думки зараз разом з Навальним та його родиною.

"Мене глибоко турбують повідомлення про те, що лідер російської опозиції Олексій Навальний отруївся під час рейсу до Москви та зараз знаходиться в комі в реанімації", - заявив він.

Зазначимо, сьогодні вранці російський опозиціонер Навальний потрапив до реанімації. Йому стало погано в літаку під час польоту до Москви. Літак екстрено здійснив посадку в Омську, після чого Навального доправили до лікарні. Прес-секретар опозиційного політика вважає, що Навального отруїли.

У реанімації Навальний впав у кому; опозиціонера підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Як писало РБК-Україна, лікарі не впевнені, що Навального отруїли; зараз лікарі вивчають кілька діагнозів, які могли стати причиною його стану.

За останніми даними, стан Навального стабілізувався, але він досі перебуває у комі.