Екстрена госпіталізація і можливе отруєння: що сталося з Навальним

Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)

Російський опозиціонер впав у кому після того, як йому різко стало погано на борту літака

Олексій Навальний знаходиться в реанімації лікарні Омська, куди його екстрено госпіталізували без свідомості прямо зі злітної смуги аеропорту. У штабі Навального вважають, що опозиціонера отруїли. Всі подробиці на даний момент - на РБК-Україна.

Що сталося

Вранці 20 серпня засновник російського Фонду по боротьбі з корупцією Олексій Навальний прямував з Томська до Москви на літаку авіакомпанії S7. Незабаром після зльоту політику стало погано, через що літак здійснив екстрену посадку в Омську.

На машині "швидкої допомоги" Навального доставили в міську лікарню вже без свідомості і помістили в реанімацію. Про це повідомила прес-секретар ФБК Кіра Ярмиш в Twitter.

Пізніше вона написала, що Олексія підключили до апарату ШВЛ і взяли аналізи. Політик перебуває в стані коми. Також в лікарню викликали поліцію.

Навального могли отруїти

У штабі опозиціонера вважають, що причиною різкого погіршення самопочуття їх керівника могло стати навмисне отруєння.

Імовірно, токсин підмішали в чай, який Олексій Навальний випив перед вильотом в одній із кав'ярень аеропорту Томська. Більше в цей день він нічого не пив і не їв. Особистий лікар політика підтвердила, що у нього ні на що не було алергії.

Кіра Ярмиш зазначила, що сьогоднішнє отруєння було навмисним, як і в 2019 році. Тоді Навального отруїли в спецприймальнику.

При цьому правоохоронні органи РФ поки не розглядають версію навмисного отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Правоохоронці не виключають, що Навальний сам випив або з'їв, що призвело до погіршення стану.

Точний діагноз ще не встановлено

Лікарі ухиляються від оприлюднення діагнозу і поки не підтверджують отруєння Навального. Представник омської лікарні Анатолій Калініченко розповів журналістам, що діагноз буде встановлений протягом дня, розглядаються різні версії того, що сталося, і проводиться необхідна діагностика.

Выступление представителя больницы pic.twitter.com/s9vfS0cSDq — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

"Отруєння розглядається як одна з можливих причин погіршення стану, але крім цього може бути ряд станів, які виникли гостро і призвели до такої ж клініки", - заявив медик.

Також Калініченко зазначив, що деякі відомості про пацієнта він розголошувати не може, посилаючись на конфіденційність даних.

Раніше лікарі припустили, що Навального могли отруїти галюциногеном оксибутиратом натрію - сильним психодіcлептиком без кольору і запаху, але з солоним смаком.

З'явилося відео з Навальним із салону літака

Очевидці виклали ролик з літака, на якому чути крики, по салону проходить лікар.

Алексей Навальный кричит в самолете перед госпитализацией pic.twitter.com/tUqTLCrCSB — @kpru (@kpru) August 20, 2020

Прес-секретар опозиціонера розповіла, що під час перельоту перебувала поруч з Олексієм. Він поскаржився їй на погане самопочуття і попросив поговорити з ним, щоб сконцентруватися на звуці голосу.

"Я з ним розмовляла, після чого до нас під'їхав візок з водою. Я запитала, чи допоможе йому вода, він сказав, що ні, і, швидше за все, йому потрібно відійти. Відійшов у туалет і після цього втратив свідомість ", - повідомила Кіра Ярмиш.

В аеропорту Томська проводиться перевірка

Юристи з ФБК Навального звернулися до Слідчого комітету з вимогою порушити справу за ст. 277 КК (замах на життя державного чи громадського діяча).

Правоохоронці прибули до аеропорту Томська для перевірки всіх обставин того, що сталося. Зокрема, поліція опитала робітницю кав'ярні, де Навальний купив чай.

Дівчина повідомила, що не запам'ятала його через велику кількість відвідувачів. Також були вилучені записи з камер спостереження в закладі.

Нагадаємо, МЗС Литви вже висловив стурбованість можливим отруєнням Олексія Навального і прізиваетт притягнути до відповідальності всіх винних до цього злочину в разі підтвердження.

Раніше в РФ відкрили кримінальну справу проти Навального з підозрою в "образі ветерана війни".