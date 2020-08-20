Стан Навального стабілізувався

Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)

Його не планують переводити з лікарні Омська

Стан російського опозиціонера Олексія Навального, який перебуває в комі, стабілізувався. На даний момент немає планів перевозити його з омської лікарні швидкої допомоги № 1.

Про це заявив заступник головлікаря лікарні Анатолій Калініченко, передає ТАСС.

За його словами, вже були проведені консультації щодо стану Навального з провідними експертами Росії.

"Всі вони вважають, що всі лікувально-діагностичні заходи були проведені правильно і в повному обсязі. Те, що нам вдалося стабілізувати його, мати ту клінічну картину, яка є, це хороша обережна прогностична ознака", - заявив Калініченко.

Також повідомляється, що лікарі визначили стан Навального за шкалою коми Глазго - 5 балів. Відзначимо, 5 балів означає, що він перебуває у глибокій комі. Це один з критичних станів. Ясна свідомість за цією шкалою оцінюється в 15 балів.

Нагадаємо, в Кремлі вже заявили, що якщо підтвердиться версія про отруєння Навального, то правоохоронні органи будуть проводити розслідування.

Навальному різко стало погано в літаку, який летів з Томська до Москви; після екстреної посадки в Омську його госпіталізували без свідомості, лікарі досі не встановили діагноз.