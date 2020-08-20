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В Британии обеспокоены информацией об отравлении Навального

Лондон, Четверг 20 августа 2020 17:24
В Британии обеспокоены информацией об отравлении Навального
Фото: Доминик Рааб (flickr.com/number10gov)
Автор: Дмитрий Левицкий

На инцидент отреагировал глава британского МИД

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб отреагировал на информацию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Этот инцидент вызывает беспокойство у британского министра.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Twitter.

По словам Рааба, его мысли сейчас вместе с Навальным и его семьей.

"Меня глубоко беспокоят сообщения о том, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный отравился во время рейса в Москву и сейчас находится в коме в реанимации", - заявил он.

Отметим, сегодня утром российский оппозиционер Навальный попал в реанимацию. Ему стало плохо в самолете во время полета в Москву. Самолет экстренно совершил посадку в Омске, после чего Навального доставили в больницу. Пресс-секретарь оппозиционного политика считает, что Навального отравили.

В реанимации Навальный впал в кому; оппозиционера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как писало РБК-Украина, врачи не уверены, что Навального отравили; сейчас врачи изучают несколько диагнозов, которые могли стать причиной его состояния.

По последним данным, состояние Навального стабилизировалось, но он до сих пор находится в коме.

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