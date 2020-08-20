Навальний впав у кому

Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)

Російський опозиціонер підключений до апарату ШВЛ

Російський опозиційний політик Олексій Навальний знаходиться в лікарні в стані коми. При цьому лікарі поки нічого не коментують.

Про це у Twitter написала прес-секретар Навального Кіра Ярмиш.

За її словами, зараз політик підключений до апарату штучної вентиляції легенів. При цьому лікарі обіцяли дати інформацію кілька годин тому, однак досі немає жодних результатів аналізів або будь-якої інформації про причини отруєння.

"Олексій раніше на апараті ШВЛ. Він в комі у важкому стані. Результатів аналізів поки немає", - написала Ярмиш.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Омську здійснив екстрену посадку літак, на якому летів Олексій Навальний. Він був доставлений машиною "швидкої допомоги" в лікарню. За словами його прес-секретаря, Навальний був отруєний ніж-то, підмішані в чай.

Нагадаємо, в червні в Російській Федерації відкрили кримінальну справу проти Навального.

Також сообщалос, що ПАРЄ закликала Росію відновити розслідування вбивства опозиційного політика Бориса Нємцова.