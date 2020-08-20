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Лікарі не впевнені, що Навального отруїли. Його стан важкий

Омськ, Четвер 20 серпня 2020 11:10
Лікарі не впевнені, що Навального отруїли. Його стан важкий
Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)
Автор: Игорь Литвиненко

До кінця дня медики повинні визначиться з діагнозом

Російський опозиціонер Олексій Навальний знаходиться у важкому стані. Про те, чи було це отруєння, лікарі поки не говорять.

Про це на брифінгу повідомив лікар Омської лікарні, де перебуває Навальний, Анатолій Калініченко.

За його словами, зараз лікарі вивчають кілька діагнозів, які могли стати причиною стану опозиціонера.

"Пацієнт знаходиться у нас в лікарні. Стан його важкий. Знаходиться на апараті ШВЛ, але стан його стан стабільний. Є кілька діагнозів, які уточнюються. Проводяться консультації. Протягом сьогоднішнього дня ми точно визначимося з діагнозом", - повідомив Калініченко.

Він зазначив, що поки немає точної впевненості, що причиною його стану є отруєння.

"Отруєння розглядається, як одна з можливих причин погіршення стану. Але можуть бути і інші. Більш докладно я не можу повідомити", - додав лікар.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Омську здійснив екстрену посадку літак, на якому летів Олексій Навальний. Він був доставлений машиною "швидкої допомоги" в лікарню. За словами його прес-секретаря, Навальний був отруєний ніж-то, підмішані в чай.

Пізніше стало відомо, що Навальний впав у кому.

Як повідомляло РБК-Україна, в Литві висловили стурбованість щодо можливого отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

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