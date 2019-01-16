Уряд Мей в Британії подолав вотум недовіри у парламенті

Фото: Тереза Мей (twitter.com/Number10gov.jpg)

325 депутатів висловили підтримку кабінету міністрів

Уряд прем'єр-міністра Терези Мей в британському парламенті в середу подолав вотум недовіри. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, під час голосування, що відбулося в середу в Палаті громад, нижній палаті парламенту Сполученого Королівства, 325 депутатів висловили підтримку кабінету міністрів, а висловили недовіру - 306 народних обранців.

"Ми будемо продовжувати працювати над тим, щоб виконати урочисту обіцянку, яку ми дали народу цієї країни за підсумками референдуму", - сказала Мей.

Лідер лейбористів Джеремі Корбін також встиг виступити перед голосуванням.

"Перш ніж почнуться якісь позитивні дискусії про те, як рухатися вперед, уряд має чітко і раз і назавжди усунути перспективу катастрофи Brexit без угоди з ЄС і весь хаос, який може виникнути в результаті цього", - сказав він.

Мей, коментуючи його виступ, зазначила, що відставка і проведення дострокових виборів не відповідають національним інтересам, так як не гарантують, що якась партія зможе досягти явної більшості.

Мей не відкликала з парламенту свій варіант угоди з ЄС і, як очікується, знову виставить його на голосування вже в лютому. При цьому поки залишається неясним, чи буде змінений текст угоди і погодиться Брюссель всупереч своїм попереднім заявами знову починати переговори з Brexit.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Палата громад британського парламенту більшістю голосів відхилила план виходу Великобританії з Євросоюзу (Brexit), який прем'єр-міністр Тереза Мей погодила з Брюсселем.