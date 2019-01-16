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ЄС готовий обговорити нову угоду про Brexit

Новини » Політика    16.01.2019 - 14:41
ЄС готовий обговорити нову угоду про Brexit
Фото: Мішель Барньє (flickr.com/eppofficial)

ЄС готовий переглянути умови угоди у разі ще більш тісного зв'язку Британії з правилами Євросоюзу

Головний дипломат ЄС з Brexit Мішель Барньє заявив, що Євросоюз готовий обговорити новий варіант угоди по виходу Великобританії з Євросоюзу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Барньє зазначив, що ЄС готовий переглянути умови угоди у разі ще більш тісного зв'язку Британії з правилами Євросоюзу. Як приклад, Британія могла б залишитись в митному союзі ЄС і централізованому регульованому єдиному ринку.

Також Ангела Меркель заявила, що для мінімізації збитків від Brexit Європейським союзом, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей повинна надати новий план виходу Британії з ЄС.

"У нас ще є час для переговорів, але ми чекаємо того, що запропонує британський прем'єр", - додала вона.

Нагадаємо, у парламенті Великобританії готується законопроект про відстрочку виходу з Європейського союзу. Лейбористської партії напередодні заявили про велику ймовірність того, що Лондону доведеться просити ЄС відкласти дату Brexit.

До цього в британському парламенті заявили, що ініціюють голосування за недовіру уряду Мей.

Меркель: ЄС чекає від Мей пропозицій щодо Brexit Британія готується до відстрочення Brexit, - Reuters
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