У ЄС запропонували продовжити перехідний період Brexit на два роки

Фото: Мішель Барньє (flickr.com/eppofficial)

Парламентер Євросоюзу вважає, що сторонам необхідний додатковий час для обговорення торговельних відносин

Головний представник Європейського союзу на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє запропонував продовжити на два роки, до 2022, перехідний період виходу Великої Британії з ЄС (Brexit). Про це він заявив 18 листопада під час зустрічі з послами 27 країн Євросоюзу, передає РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Барньє вважає, що сторонам необхідно дати два додаткових роки для обговорення торгових відносин.

Водночас, згідно з пропозицією ЄС, під час перехідного періоду, який може тривати 6,5 року з моменту проведення референдуму щодо Brexit у 2016 році, Велику Британію хочуть зобов'язати продовжувати дотримуватися правил ЄС і робити внески в його бюджет.

Раніше Барньє заявив, що перехідний період після виходу Британії зі складу ЄС триватиме 21 місяць (до 21 грудня 2020 року) і що в проекті угоди вдалося уникнути "суворого" кордону між Республікою Ірландія і Північною Ірландією.

Нагадаємо, 14 листопада Кабінет міністрів Британії підтримав проект угоди про вихід Сполученого Королівства з Європейського союзу.