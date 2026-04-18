Brexit был ошибкой? Более 50% британцев хотят обратно в ЕС, - The Guardian

Большинство жителей Великобритании стремятся вернуться в состав Европейского Союза. Настроения в стране радикально изменились спустя десять лет после исторического референдума о Brexit, что подтверждается результатами масштабного исследования организации Best for Britain.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разбор соцопроса изданием The Guardian.
Сейчас полное воссоединение с ЕС поддерживают 53% всех граждан. Интересно, что данные опроса показывают единство сторонников разных партий:
Даже среди консерваторов идею возвращения одобряют 39% опрошенных, что демонстрирует усталость от изоляции, отмечается в материале.
В статье утверждается, что одной из главных причин может быть экономика. Brexit создал огромную пропасть в законодательстве. С 2020 года Британия уже отошла от европейских норм в 76 ключевых правилах, касающихся торговли и стандартов качества.
Британский бизнес тонет в бюрократии. Попытки правительства уменьшить количество бумаг для аграриев, например, пока не дают ощутимого результата. Британия вынуждена выполнять европейские директивы, не имея права голоса при их создании, а это удар по суверенитету.
Эксперт по социологии Джон Кертис во время презентации результатов в Вестминстере раскритиковал правительство. Он считает, что расчеты властей устарели.
Молчание правительства о последствиях выхода из Евросоюза лишь усиливает раздражение, отмечают социологи. Политическая реальность требует от лейбористов решительных шагов, иначе прогрессивный избиратель отвернется от них на следующих выборах.
Евросоюз может позволить Лондону присоединиться к кредитной программе на 90 млрд евро для Украины, 60 млрд из которого будет потрачено на оружие. Однако, британские компании будут претендовать только на те контракты, которые не могут выполнить производители из ЕС.
Также Украина получит от Великобритании не менее 120 000 дронов уже в этом году. Это самый большой пакет беспилотников, который страна когда-либо предоставляла за все время полномасштабной войны.
А еще стало известно, что в Великобритании сейчас разрабатывают обновленную версию плана подготовки всей страны к возможному переходу в состояние войны. Стратегия охватит все сферы - от военных до полиции и медучреждений.