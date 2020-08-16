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У Бресті почали відпускати перших затриманих на протестах

Мінськ, Неділя 16 серпня 2020 20:29
У Бресті почали відпускати перших затриманих на протестах
Фото: протести в Білорусі (t me belteanews)
Автор: РБК-Україна

У них закінчується термін у 72 години затримання

У білоруському Бресті почали відпускати з СІЗО перших затриманих на протестах. Біля слідчого ізолятора знаходяться їхні родичі.

Про це повідомляє tut.by.

Повідомляється, що вже випустили першого затриманого у якого закінчився строк 72 години затримання. При цьому люди продовжують стояти під ізолятором в очікуванні, що тепер і їх рідних будуть випускати.

Також повідомляється, що сьогодні родичі, представники громадськості та ЗМІ намагалися потрапити до СІЗО № 7. До них виходив начальник ізолятора, який заявляв про готовність до його оборони, якщо люди спробують увірватися в СІЗО.

Нагадаємо, перших затриманих на протести в Білорусі почали відпускати в ніч на 14 серпня; зокрема, з центру ізоляції порушників у Мінську - частину з них відвезли на швидкій в лікарню.

В тому числі були відпущені затримані в Білорусі українці, які приїхали до країни висвітлювати протести.

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