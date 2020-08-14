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У Білорусі відпустили двох українських волонтерів

Мінськ, П'ятниця 14 серпня 2020 10:01
У Білорусі відпустили двох українських волонтерів
Фото: Євген Васильєв та Костянтин Рєуцький (hromadske.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Волонтерів випустили 14 серпня

У Мінську відпустили затриманих під час акцій протесту українців. Мова йде про волонтерів благодійної організації "Восток SOS" Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва.

Про це повідомляє Білоруська асоціацію журналістів.

Волонтери були в Центрі ізоляції правопорушників (ЦІП) в Мінську на Окрестіно.

Зазначимо, з ЦІП відпустили й інших протестувальників.

"ОМОН ... Це просто ... Сьогодні я ночував на вулиці і чув, як людину били, змушували кричати:" Я люблю ОМОН ", - передає слова одного із звільнених tut.by.

Одна із затриманих розповіла, що в камери, розраховані на 4 людини, поміщали по 50 людей.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив про досягнуті домовленості з владою Білорусі про звільнення одного з затриманих українців.

Раніше український президент заявив, що офіційний Київ буде робити все для їхнього звільнення.

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