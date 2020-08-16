ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Бресте начали отпускать первых задержанных на протестах

Минск, Воскресенье 16 августа 2020 20:29
В Бресте начали отпускать первых задержанных на протестах
Фото: протесты в Беларуси (t me belteanews)
Автор: РБК-Украина

У них истекает срок в 72 часа задержания

В белорусском Бресте начали отпускать из СИЗО первых задержанных на протестах. Возле следственного изолятора находятся их родственники.

Об этом сообщает tut.by.

Сообщается, что уже выпустили первого задержанного у которого истекал срок в 72 часа задержания. При этом люди продолжают стоять под изолятором в ожидании, что теперь и их родных будут выпускать.

Также сообщается, что сегодня родственники, представители общественности и СМИ пытались попасть в СИЗО № 7. К ним выходил начальник изолятора, который заявлял о готовности к его обороне, если люди попытаются ворваться в СИЗО.

Напомним, первых задержанных на протестах в Беларуси начали отпускать в ночь на 14 августа; в частности, из центра изоляции нарушителей в Минске - часть из них увозили на скорой в больницу.

В том числе были отпущены задержанные в Беларуси украинцы, которые приехали в страну освещать протесты.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины БеларусьМинскпротест
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь