"Врут на ровном месте": в ВСУ опровергли заявления России о Часов Яре

"Да, часть города контролируют россияне, но это они давно уже делают. Так же часть города контролируют украинские силы, и в городе идут постоянные бои", - отметил он.

Трегубов отметил, что линия разграничения в Часовом Яру остается почти неизменной в течение месяцев.

"Но говорить, что это заявление Минобороны или (российского диктатора Владимира, - ред.) Путина опиралось хотя бы на что-то - невозможно. Если бы оно опиралось хотя бы на локальную успешную атаку, можно было бы анализировать, что они представили - но они просто врут на ровном месте", - подчеркнул майор ВСУ.