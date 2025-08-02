"Брешуть на рівному місці": у ЗСУ спростували заяви Росії про Часів Яр

Заяви Міноборони Росії про "успіхи" в Часовому Яру є фейковими. Лінія фронту в місті майже не змінюється впродовж місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.
"Так, частину міста контролюють росіяни, але це вони давно вже роблять. Так само частину міста контролюють українські сили, і в місті ідуть постійні бої", - зазначив він.
Трегубов наголосив, що лінія розмежування в Часовому Яру лишається майже незмінною впродовж місяців.
"Але казати, що ця заява Міноборони чи (російського диктатора Володимира, - ред.) Путіна спиралась хоча б на щось - неможливо. Якби вона спиралася хоча б на локальну успішну атаку, можна було б аналізувати, що вони представили - але вони просто брешуть на рівному місці", - наголосив майор ЗСУ.
Зауважимо, що вчора, 1 серпня, російський диктатор заявив, що російські війська нібито захопили Часів Яр у Донецькій області.
Ба більше, він додав, що українська влада нібито "не інформована про події на фронті".
Варто додати, що ще 31 липня Міноборони Росії заявило про "захоплення" міста Часів Яр Донецької області.
В ОТУ "Хортиця" відразу висміяли заяви росіян та спростували їхню брехню. Окрім того, українські військові пояснили "перфоманси" росіян у Часовому Яру.
Більше про оборону одного з ключових міст Донеччини - в репортажі РБК-Україна "Тут проходить молодість". Як добровольці тримають Часів Яр".