Боевик "ЛДНР" Лусварги отказался от адвоката

Фото: Рафаэль Лусварги (facebook.com-oleksandr.vorobyey)

Бразилец Лусварги просит ему предоставить государственного адвоката

Боевик "ЛДНР" из Бразилии Рафаэль Лусварги, обвиняемый в терроризме, отказался от адвоката Валентина Рыбина и попросил назначить ему государственного защитника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "112 Украина".

Известно, что на заседание суда не явился защитник Рафаэля Лусварги Валентин Рыбин. Судья отметил, что Рыбин сообщил суду о том, что он не может принять участие в заседании, поскольку занят в другом деле.

По данным прокурора по делу Луварги, никаких документальных подтверждений адвокат боевика не предоставлял, поэтому прокурор обратился в суд и попросил привлечь Рыбина к дисциплинарной ответственности, если он опять не явиться на заседании.

Лусварги в свою очередь обратился к суду с заявлением, что он предоставил своему переводчику письмо, в котором заявил, что очень благодарен своему защитнику, но должен с ним попрощаться, так как тот не приходит на заседания.

Лусварги признал, что в период с сентября 2014 года по май 2015 находился на неподконтрольной Украине территории, однако не признал того, что принимал участие в террористических организациях. Следующее заседание суд назначил на 8 ноября.

Напомним, 18 октября Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области продлил на 60 суток до 12 декабря срок ареста гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, обвиняемого в участии в террористической организации и незаконных вооруженных формированиях.

Отметим, что 4 мая 2018 года праворадикалы по организации С14 задержали бразильца в Киеве и доставили в СБУ. По данным организации, Лусварги с сентября 2014 года по май 2015 года находился в составе подразделения "ДНР" "Викинг" и выполнял функции управляющего ротой, инструктора и разведчика, а также принимал участие в боевых действиях в Донецкой области.

Кроме того, он вербовал иностранцев в состав незаконных вооруженных формирований, а также корректировал артиллерийский огонь по украинским позициям. Уже 7 мая Лусварги взяли под стражу.