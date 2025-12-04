Бразильский миллиардер полетел к Мадуро снимать напряжение между Венесуэлой и США, - Bloomberg
Бразильский бизнесмен Джоесли Батиста, совладелец мясного гиганта JBS, тайно посетил Каракас, чтобы попытаться снизить напряженность между США и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным издания, Батиста прибыл в Венесуэлу 23 ноября и встретился с Мадуро, пытаясь убедить его откликнуться на призыв президента США Дональда Трампа уйти в отставку и согласиться на "мирный переход власти". Визит состоялся спустя несколько дней после телефонного разговора Трампа с Мадуро, в ходе которого американский лидер вновь потребовал его ухода.
Источники подчеркнули: администрация Трампа знала о поездке, но Батиста действовал по собственной инициативе и не представлял США.
"Джоесли Батиста не является представителем какого-либо правительства", - заявила управляющая компания семьи Batista J&F SA.
Контекст визита - период стремительного ухудшения отношений между США и Венесуэлой. Трамп угрожал ударами по территории страны после серии атак американских ВМС на предполагаемые наркокатера у берегов Венесуэлы и Колумбии. По данным США, режим Мадуро является "незаконным" и причастен к транзиту колумбийского кокаина, что приводит к смертям американцев.
Батиста, по данным Bloomberg, стал очередным участником неформальных попыток диалога, в которых уже задействованы спецпосланник США Ричард Гренелл, представители Катара, а также инвесторы, связанные с нефтегазовым сектором Венесуэлы. Все инициативы направлены на предотвращение эскалации после более чем 20 атак на "наркосуда" и крупнейшего за десятилетия военного развертывания США в регионе.
Госсекретарь США Марко Рубио в недавнем интервью усомнился, что Вашингтон сможет заключить устойчивую сделку с Мадуро, отметив, что тот "многократно нарушал свои обещания". Однако он признал, что "пытаться стоит".
Батиста сохраняет рабочие связи как с окружением Трампа, так и с венесуэльскими властями. JBS владеет американской Pilgrim’s Pride, жертвовавшей 5 млн долларов на инаугурацию нынешнего американского лидера. При этом компания ранее поставляла Венесуэле мясо по контракту на 2,1 млрд. долларов.
Сам Батиста, как пишет Bloomberg, фигура с бурным прошлым. Он участвовал в крупнейших коррупционных схемах в истории Бразилии, а в 2017 году стал ключевым свидетелем против президента Мишела Темера, записав тайную встречу в обмен на иммунитет.
Тем временем США продолжили давление на Каракас: на следующий день после визита Батисты Вашингтон признал наркокартель "Картель Солнц", якобы связанный с Мадуро и высокопоставленными чиновниками, иностранной террористической организацией.
Напряженность между США и Венесуэлой
В течение 2025 года США существенно нарастили военную активность в Карибском море и восточной части Тихого океана, нанося удары по судам, которые Вашингтон подозревает в контрабанде наркотиков.
Последним шагом стало развертывание в середине ноября операции Southern Spear ("Южное копье") в западном полушарии - фактически вблизи Венесуэлы - по приказу Трампа. Он также заявил, что США "очень скоро" предпримут действия по остановке подозреваемых венесуэльских наркоторговцев уже на суше.
Эти и другие шаги ужесточили давление на режим Николаса Мадуро, которого Трамп публично называет ключевой фигурой в региональной наркоторговле.
21 ноября между лидером США и Мадуро состоялся телефонный разговор, после которого в СМИ начали появляться разные истоки. По данным Wall Street Journal, Трамп пригрозил применить силу, если венесуэльский лидер добровольно не уйдет с поста. Reuters сообщало, что президент США дал ему время покинуть страну до 28 ноября, а на следующий день объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.
По информации источников New York Post, администрация Трампа усиливает военное и политическое давление, чтобы заставить Мадуро уйти. Госсекретарь Марко Рубио, по их данным, даже предлагает вариант переезда венесуэльского лидера в Катар.
В то же время CNN сообщает, что Мадуро якобы готов подать в отставку, но не ранее чем через 18 месяцев.