Бразильский миллиардер полетел к Мадуро снимать напряжение между Венесуэлой и США, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, Батиста прибыл в Венесуэлу 23 ноября и встретился с Мадуро, пытаясь убедить его откликнуться на призыв президента США Дональда Трампа уйти в отставку и согласиться на "мирный переход власти". Визит состоялся спустя несколько дней после телефонного разговора Трампа с Мадуро, в ходе которого американский лидер вновь потребовал его ухода.

Источники подчеркнули: администрация Трампа знала о поездке, но Батиста действовал по собственной инициативе и не представлял США.

"Джоесли Батиста не является представителем какого-либо правительства", - заявила управляющая компания семьи Batista J&F SA.

Контекст визита - период стремительного ухудшения отношений между США и Венесуэлой. Трамп угрожал ударами по территории страны после серии атак американских ВМС на предполагаемые наркокатера у берегов Венесуэлы и Колумбии. По данным США, режим Мадуро является "незаконным" и причастен к транзиту колумбийского кокаина, что приводит к смертям американцев.

Батиста, по данным Bloomberg, стал очередным участником неформальных попыток диалога, в которых уже задействованы спецпосланник США Ричард Гренелл, представители Катара, а также инвесторы, связанные с нефтегазовым сектором Венесуэлы. Все инициативы направлены на предотвращение эскалации после более чем 20 атак на "наркосуда" и крупнейшего за десятилетия военного развертывания США в регионе.

Госсекретарь США Марко Рубио в недавнем интервью усомнился, что Вашингтон сможет заключить устойчивую сделку с Мадуро, отметив, что тот "многократно нарушал свои обещания". Однако он признал, что "пытаться стоит".

Батиста сохраняет рабочие связи как с окружением Трампа, так и с венесуэльскими властями. JBS владеет американской Pilgrim’s Pride, жертвовавшей 5 млн долларов на инаугурацию нынешнего американского лидера. При этом компания ранее поставляла Венесуэле мясо по контракту на 2,1 млрд. долларов.

Сам Батиста, как пишет Bloomberg, фигура с бурным прошлым. Он участвовал в крупнейших коррупционных схемах в истории Бразилии, а в 2017 году стал ключевым свидетелем против президента Мишела Темера, записав тайную встречу в обмен на иммунитет.

Тем временем США продолжили давление на Каракас: на следующий день после визита Батисты Вашингтон признал наркокартель "Картель Солнц", якобы связанный с Мадуро и высокопоставленными чиновниками, иностранной террористической организацией.