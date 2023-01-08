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В Бразилии сторонники экс-президента Болсонара ворвались в парламент

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Бразилия, Воскресенье 08 января 2023 21:57
В Бразилии сторонники экс-президента Болсонара ворвались в парламент Фото: сторонники Болсонара штурмуют Конгресс Бразилии (twitter.com/agerpres)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 8 января, сторонники ультраправого экс-президента Бразилии Жаира Болсонара ворвались в Конгресс. Полиция применила слезоточивый газ, пытаясь оттеснить демонстрантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Через неделю после инаугурации Луиса Инасио Лулы да Силвы поклонники Болсонаро, которые отказываются признать, что он проиграл выборы, прорвали барьеры и вошли в здание Конгресса в столице Бразилиа.

Выбив дверь и разбив окна, протестующие расположились в здании. Демонстранты призывают к военному вмешательству и отставке Силвы, более известного как Лула, который победил своего ультраправого соперника на выборах в октябре.

Во время инаугурационной речи Лула пообещал отстроить страну, которая, по его словам, находится в "ужасных руинах". Он также осудил политику своего предшественника, уехавшего в США, чтобы избежать церемонии передачи.

В настоящее время Лула находится в официальной поездке в штате Сан-Паулу.

Отметим, что экс-президент Бразилии Болсонара является товарищем бывшего президента США Дональда Трампа, который его неоднократно поддерживал. Примечательно, что в январе 2021 года сторонники Трампа, после поражения на выборах все еще пытавшегося хвататься за власть, штурмовали американский Капитолий, где заседает Конгресс США.

Напомним, 1 января Лула да Силва в третий раз стал президентом Бразилии. Во время инаугурации полиция задержала мужчину, который хотел проникнуть в здание с ножом и взрывным устройством.

Кроме того, мы писали, что команда Лулы да Силвы подала в суд на бывшего президента Жаира Болсонара.

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