В Бразилии сторонники экс-президента Болсонара ворвались в парламент
Сегодня, 8 января, сторонники ультраправого экс-президента Бразилии Жаира Болсонара ворвались в Конгресс. Полиция применила слезоточивый газ, пытаясь оттеснить демонстрантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Через неделю после инаугурации Луиса Инасио Лулы да Силвы поклонники Болсонаро, которые отказываются признать, что он проиграл выборы, прорвали барьеры и вошли в здание Конгресса в столице Бразилиа.
Выбив дверь и разбив окна, протестующие расположились в здании. Демонстранты призывают к военному вмешательству и отставке Силвы, более известного как Лула, который победил своего ультраправого соперника на выборах в октябре.
Болсонаро сотрудники, выступающие за федеральные здания в Brasilia. Национальный Конгресс и Планальто-Палац, монастырь executive power, both broken into. Images of shattered windows and ransacked workspaces, all painfully reminiscent of Jan. 6. pic.twitter.com/esvFYE0HcC– Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) January 8, 2023
Во время инаугурационной речи Лула пообещал отстроить страну, которая, по его словам, находится в "ужасных руинах". Он также осудил политику своего предшественника, уехавшего в США, чтобы избежать церемонии передачи.
В настоящее время Лула находится в официальной поездке в штате Сан-Паулу.
Another nightmarish video from within the supreme federal court. Offices wrecked and flooded, windows smashed, rioters roaming the halls. Brazil experiencing its own Jan. 6 just over two years later. All horrifyingly familiar to me. pic.twitter.com/1JVKQknAYA— Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) January 8, 2023
Отметим, что экс-президент Бразилии Болсонара является товарищем бывшего президента США Дональда Трампа, который его неоднократно поддерживал. Примечательно, что в январе 2021 года сторонники Трампа, после поражения на выборах все еще пытавшегося хвататься за власть, штурмовали американский Капитолий, где заседает Конгресс США.
Напомним, 1 января Лула да Силва в третий раз стал президентом Бразилии. Во время инаугурации полиция задержала мужчину, который хотел проникнуть в здание с ножом и взрывным устройством.
Кроме того, мы писали, что команда Лулы да Силвы подала в суд на бывшего президента Жаира Болсонара.
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