В Бразилии сторонники экс-президента Болсонара ворвались в парламент

Через неделю после инаугурации Луиса Инасио Лулы да Силвы поклонники Болсонаро, которые отказываются признать, что он проиграл выборы, прорвали барьеры и вошли в здание Конгресса в столице Бразилиа.

Выбив дверь и разбив окна, протестующие расположились в здании. Демонстранты призывают к военному вмешательству и отставке Силвы, более известного как Лула, который победил своего ультраправого соперника на выборах в октябре.

Болсонаро сотрудники, выступающие за федеральные здания в Brasilia. Национальный Конгресс и Планальто-Палац, монастырь executive power, both broken into. Images of shattered windows and ransacked workspaces, all painfully reminiscent of Jan. 6. pic.twitter.com/esvFYE0HcC

Во время инаугурационной речи Лула пообещал отстроить страну, которая, по его словам, находится в "ужасных руинах". Он также осудил политику своего предшественника, уехавшего в США, чтобы избежать церемонии передачи.

В настоящее время Лула находится в официальной поездке в штате Сан-Паулу.

Another nightmarish video from within the supreme federal court. Offices wrecked and flooded, windows smashed, rioters roaming the halls. Brazil experiencing its own Jan. 6 just over two years later. All horrifyingly familiar to me. pic.twitter.com/1JVKQknAYA