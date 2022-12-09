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Новый президент Бразилии подал в суд на Болсонару

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Бразилия, Пятница 09 декабря 2022 07:50
Новый президент Бразилии подал в суд на Болсонару Фото: экс-президент Бразилии Жаир Болсонару (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Команда нового президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы подала в суд на бывшего президента Жаира Болсонара, его приспешника и двух сыновей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Иски обвиняют этих людей в злоупотреблении властью и нападках на избирательную систему страны и преследуют цель запретить им баллотироваться когда-либо еще.

Отметим, что Болсонару и его кандидат в вице-президенты генерал армии в отставке Вальтер Брага Нето проиграли выборы с минимальным отрывом.

Во время предвыборной кампании Болсонару позволял критиковать электронную систему голосования в Бразилии, заявляя, что ее легко можно фальсифицировать.

Напомним, что президент Бразилии Жаир Болсонару обжаловал результаты выборов, которые он проиграл в прошлом месяце Луису Инасио Лули да Силви.

Ранее сообщалось, что в Бразилии завершились 31 октября выборы президента. Победу одержал бывший глава государства Луис Инасиу Лула да Силва.

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